Covid. Speranza: Ancora nessuna decisione su scioglimento CTS

(DIRE) Roma, 13 Feb. – Il CTS sarà sciolto? “Le formule tecnico-organizzative saranno valutate nei giorni immediatamente precedenti il 31 Marzo. Su una cosa posso però dare una garanzia: in questi due anni abbiamo lavorato in strettissima collaborazione con la nostra comunità scientifica. Questo sicuramente non cambierà, perché il decisore politico è molto più forte se ha la capacità di confrontarsi, di ascoltare e avere una relazione continua con la comunità scientifica”. Lo ha sostenuto Roberto Speranza, ministro della Salute, rispondendo a Lucia Annunziata, durante il programma ‘Mezz’ora in più’, che gli chiedeva se con la fine dell’emergenza sanitaria il Comitato tecnico scientifico sarà sciolto. “Voglio ringraziare le donne e gli uomini del Cts- ha aggiunto il ministro- che hanno dedicato una parte della loro vita, gratuitamente, a servire il Paese. Quando saremo più vicini alla scadenza valuteremo le modalità tecniche- ha ribadito- Ma il Governo continuerà, nelle scelte che metterà in campo, ad avere un rapporto molto stretto con la comunità scientifica. Il rapporto tra politica e scienza, rispettoso della reciproca autonomia, è un patrimonio per il Paese”, ha concluso. (Arc/ Dire) 15:28 13-02-22