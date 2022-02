Occhiuto: “punti vaccinali riconvertiti in centri per la prevenzione”

“ I punti vaccinali saranno riconvertiti in centri per la prevenzione della salute. Quando la fase acuta della pandemia sarà finita, ridisegneremo la funzione degli hub vaccinali, trasformandoli in presidi territoriali di prevenzione della salute. Le strutture sono già operative e questa riconversione consentirebbe di mettere a disposizione dei cittadini – con maggiore velocità – migliori servizi e rodate professionalità. Molte attività di screening – ad esempio per il diabete o l’ipertensione – potrebbero essere svolte direttamente nei centri “. Queste le conclusioni maturate durante l’incontro del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, svoltosi ieri tardo pomeriggio a presso l’EHotel a Reggio Calabria. Al tavolo presenti il vicepresidente Giusy Princi e Tilde Minasi.

FR