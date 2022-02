Sicilia. Frane e strade off-limits, stima di 5 mln per primi interventi

(DIRE) Palermo, 13 Feb. – Cinque milioni di euro per gli interventi urgenti e altri venti per le opere strutturali di riduzione del rischio. È la stima dei danni fatta dal dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana in merito agli eventi meteo di gennaio che hanno investito le province di Palermo e Messina, già colpite a fine 2021 da consistenti ondate di maltempo. “Notevoli e diffusi” i danni, secondo il dipartimento guidato da Salvo Cocina, sia al patrimonio pubblico che a quello privato. Segnalazioni di danni sono arrivate da una trentina di Comuni del Messinese e da una decina di centri in provincia di Palermo. E ancora: strade statali, provinciali e comunali interrotte. In provincia di Palermo la situazione più pesante a Polizzi Generosa e Petralia Sottana. A Polizzi una frana ha coinvolto una parte del centro abitato, lungo via Collesano, e la Statale 643. Al momento una ventina gli edifici evacuati e 21 gli sfollati. Situzione analoga a Petralia, con una grande frana che interessa da est a ovest il centro storico: qui sono state evacuate dieci famiglie, per un totale di 26 persone, ma il dipartimento avverte sul fatto che “il numero degli evacuati è destinato ad aumentare”. Smottamenti e strade interrotte anche a Termini Imerese e a Cerda. Un quadro che spinge il dipartimento di Protezione civile a ritenere che “ricorrano gli estremi per la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale” e per “la richiesta della dichiarazione delo stato di emergenza nazionale”. (Sac/ Dire) 11:52 13-02-22