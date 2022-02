Covid. Bollettino: 28.630 i nuovi casi, 281 i decessi

(DIRE) Roma, 14 Feb. – Sono 28.630 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 51.959) e 281 i decessi (ieri 191) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 12.134.451 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 151.296. Le persone dimesse e guarite sono 10.392.540, con un aumento di 76.553 rispetto a ieri, mentre quelle attualmente positive sono in tutto 1.590.615, in calo di 48.058 nelle ultime 24 ore. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 283.891, ovvero 178.990 in meno rispetto ai 462.881 di ieri. Il tasso di positività, ieri all’11,2%, oggi scende al 10% (10,08%). Sul fronte del sistema sanitario si registra un calo dei ricoveri ordinari (-10, ora 16.050) e delle terapie intensive (-17, ora 1.173). (Fde/ Dire) 17:48 14-02-22