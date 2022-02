Football Americano. Super Bowl Show, titolo a Los Angeles: Cincinnati battuta

I Rams vincono 23-20 con un Touchdown a un minuto dalla fine

(DIRE) Roma, 14 Feb. – I Los Angeles Rams hanno vinto la 56esima edizione del Super Bowl battendo 23-20 i Cincinnati Bengals, in una finale della NFL tra le più spettacolari e combattute della storia del football americano. Los Angeles, in vantaggio nel primo quarto con un touchdown di Odell Beckham Jr, aveva “raddoppiato” con un altro touchdown di Cooper Kup, il miglior giocatore offensivo della stagione, ma prima dell’intervallo, Cincinnati era riuscita ad accorciare con un touchdown di Tee Higgins, chiudendo metà partita sul 13-10 per i Rams. Nel terzo quarto ancora rimonta di Cincinnati, con un altro touchdown di Higgins e un piazzato: 20-16. Nell’ultimo quarto, senza Odell Beckham Jr. e Stafford, i Rams segnano il touchdown decisivo a poco più di un minuto dal termine, ancora con Kupp. Per i Rams si tratta del secondo Super Bowl vinto su cinque disputati dal 1967 a oggi. (Pic/ Dire) 07:27 14-02-22