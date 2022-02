Giappone. Nucleare, startup annuncia prima centrale sperimentale a fusione

Spin-off dell’Universita’ di Kyoto, attività’ al via entro 2027

(DIRE) Tokyo, 14 Feb. – La Kyoto Fusioneering Ltd., start up giapponese con sede a Uji, nella prefettura di Kyoto, ha reso noto in un comunicato la decisione di avviare entro il 2027 le attività di quella che sarà la prima centrale nucleare sperimentale a fusione in Giappone, con l’obiettivo di contribuire alla ricerca di un nuovo sistema di produzione di energia pulita e senza emissioni di CO2. “Sebbene esistano già reattori sperimentali in grado di dimostrare la fattibilità della reazione di fusione nucleare, sia in Giappone che all’estero, un impianto in grado di generare effettivamente energia è molto raro”, ha dichiarato Taka Nagao, CEO della start up e fondatore dell’azienda, spin-off dell’Università di Kyoto lanciata nel 2019, insieme a Satoshi Konishi, professore all’Institute of Advanced Energy. L’azienda, che ha già raccolto investimenti per 1,3 miliardi di yen (circa 10 milioni di euro) da vari fondi, tra cui quello statale del Japan Investment Corp. e di MUFG Bank, lavorerà per la realizzazione dell’impianto a stretto contatto con il governo. (Jief/Dire) 09:10 14-02-22