Padova. La Polizia ha arrestato un moldavo destinatario di Mandato di Arresto Europeo

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Padova hanno proceduto all’arresto ai fini estradizionali di un cittadino di 23 anni, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso nel 2019 dall’Autorità Giudiziaria di Straseni per il reato di furto con conseguente condanna a 4 anni di reclusione.

A seguito di mirati servizi finalizzati al suo rintraccio, è stato individuato in un appartamento a Selvazzano Dentro. All’atto del controllo, l’uomo ha dichiarato di essere cittadino rumeno, declinando false generalità. A seguito di perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto in suo possesso una patente di guida rumena falsa, una valigetta contenente due “Flex” a batteria, dischi da taglio e una riproduzione di arma a gas in metallo marca GLOCK priva di tappo rosso, nonché numerose biciclette sportive, sia integre che smontate, il tutto custodito nel garage di pertinenza dell’abitazione, di cui l’uomo non ha saputo indicarne la provenienza.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato indagato per aver declinato false generalità a Pubblico Ufficiale e arrestato in esecuzione del MAE. Al termine degli accertamenti è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.