Parlamento. Camera, in aula DL Covid e il milleproroghe

(DIRE) Roma, 15 Feb. – In Aula alla Camera questa settimana esame di mozioni, del Decreto Covid sulla proroga dello stato di emergenza nazionale e il decreto ‘Milleproroghe’. Domani, mercoledì 16 Febbraio (al termine delle votazioni pomeridiane), avrà luogo la discussione sulla mozione per iniziative relative all’applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein sulle concessioni balneari; delle mozioni a sostegno del comparto automobilistico; della mozione concernente iniziative per la diagnosi e la cura dei disturbi dello spettro autistico. In calendario anche il decreto legge in materia di termini legislativi, il cosiddetto Milleproroghe, da inviare al Senato, con scadenza 28 Febbraio 2022. Martedì 15 (alle ore 9.30 e in seduta pomeridiana, con votazioni non prima delle ore 14 e con prosecuzione notturna dalle 21.30 alle 24) e Mercoledì 16 (ore 9,30-13,30 e 16-20) avranno luogo le votazioni sul decreto legge sulla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, approvato dal Senato con scadenza il 22 Febbraio. L’Assemblea di Montecitorio voterà inoltre le questioni pregiudiziali riferite al decreto legge in materia di green pass e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (da inviare al Senato, scade il 5 Aprile). E ancora, discussione con votazioni del testo unificato sul fine vita in materia di morte volontaria medicalmente assistita. L’esame dei provvedimenti continuerà anche Giovedì 17 e Venerdì’ 18. Mercoledì 16, alle ore 15, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata (il question time), con trasmissione in diretta televisiva. (Mar/ Dire) 09:00 15-02-22