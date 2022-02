UE. Bernini: Respingere attacco a nostre eccellenze alimentari

(DIRE) Roma, 15 Feb. – “La battaglia in Europa contro l’etichettatura a semaforo del Nutriscore è assolutamente prioritaria per salvaguardare le eccellenze alimentari italiane da un’offensiva grossolana che se andasse in porto arrecherebbe un danno inestimabile alla nostra economia e alle nostre tradizioni. In particolare, la risoluzione che qualifica il consumo di alcol come un danno per la salute a prescindere dall’entità del consumo, coinvolgendo anche i vini, va respinta al mittente per il suo falso e antiscientifico salutismo. Il Nutrinform proposto dall’Italia rappresenta invece l’alternativa credibile per fornire ai consumatori un’informazione corretta e non basata su semplificazioni assurde”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 17:23 15-02-22