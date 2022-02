09.45 – L’ Autostrada A1 è attualmente chiusa in entrambe le direzioni, al chilometro 21 all’altezza di Lodi in Lombardia, a causa incidente con ribaltamento di cisterna successivamente andata in fiamme. Sul posto la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso e quelli dei Vigili del Fuoco per i rilievi. Un ferito nell’incidente.

FR