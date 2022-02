Covid. Bollettino: 59.749 nuovi casi, 278 decessi

(DIRE) Roma, 16 Feb. – Sono 59.749 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 70.852) e 278 i decessi (ieri 388) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del Ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 è pari a 12.265.343, mentre da Febbraio 2020 le vittime totali sono 151.962. Le persone dimesse e guarite sono 10.633.268, con un aumento di 129.888 rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono stati 555.080 (ieri 695.744), mentre il tasso di positività, ieri al 10,2%, oggi è pari al 10,7%. Sul fronte del sistema sanitario, i pazienti in terapia intensiva sono 1.073, ovvero 46 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 75. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.127 (15.602), dunque 475 in meno rispetto a ieri. (Fde/ Dire) 17:53 16-02-22