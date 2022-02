Covid. Sicilia prima per nuovi casi, boom guarigioni e calano ricoveri

(DIRE) Palermo, 16 Feb. – Sicilia in testa tra le regioni italiane per numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore. Secondo il report del ministero della Salute, infatti, nell’Isola, tra ieri e oggi, sono stati scoperti 6.766 positivi su un totale di 44.606 tamponi processati. Dietro alla Sicilia la Lombardia (5.964 nuovi positivi) e l’Emilia Romagna (5.813). L’indice di positività dell’Isola, che ieri era al 16,7%, oggi scende al 15,1%. I ricoverati in ospedale sono in sensibile discesa: dai 1.431 di ieri ai 1.401 di oggi (-30), con 110 pazienti in terapia intensiva. Il report di oggi segnala altri 34 decessi, ma solo 11 sono avvenuti nella giornata del 15 febbraio mentre gli altri sono stati conteggiati soltanto ora ma sono avvenuti nelle giornate precedenti. Boom di guariti: sono 15.928, dato che fa scendere per la prima volta dopo mesi il dato sugli attuali positivi. Ad oggi, infatti, sull’Isola si contano 153.450 contagiati, 9.028 meno di ieri. (Red/Dire) 18:30 16-02-22