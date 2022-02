Giappone. ANA annuncia partnership per sviluppo servizio taxi aereo

(DIRE) Tokyo, 16 Feb. – La principale compagnia aerea giapponese, ANA Holdings Inc., ha reso noto in un comunicato di aver siglato una partnership con la startup statunitense Joby Aviation Inc. per il lancio di servizio di taxi aereo in Giappone. Secondo la nota, il servizio verrebbe condotto utilizzando i vettori a cinque posti ideati dall’azienda americana, con sede in California, in grado di decollare e atterrare in verticale, raggiungere una velocità massima di 321 Km/ora e coprire distanze fino a 240 Km. (Jief/Dire) 09:45 16-02-22