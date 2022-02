Giustizia. Salvini: Con referendum italiani decideranno riforma

(DIRE) Roma, 16 Feb. – “Una bellissima giornata per l’Italia”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando ai giornalisti davanti alla Consulta. “La separazione delle carriere è un atto di civilta”, sottolinea. “Siamo qui a festeggiare quello che il centrodestra non è riuscito a fare in trent’anni, ora ci penseranno gli italiani” con il referendum. “Dopo 30 anni- conclude- saranno gli italiani in primavera a poter votare dei referendum che faranno la prima grande unica riforma della giustizia”. (Lum/ Dire) 19:50 16-02-22