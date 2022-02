Orrore in Messico, reclute dei cartelli della droga devono mangiare carne umana

La rivalità tra bande del cartello della droga messicano sta diventando sempre più cruenta

Il Messico è scosso da un’ondata di violenza legata al traffico di droga che secondo i dati ufficiali ha mietuto più di 300.000 vittime dal dicembre 2006. L’inizio dell’escalation degli scontri tra i cartelli può essere fatto risalire al 1989, nel periodo seguito all’arresto di Miguel Ángel Félix Gallardo che gestiva il business della cocaina in Messico. I metodi utilizzati dalle bande nemiche per addestrare i propri membri stanno diventando sempre più brutali. Per anni, i gruppi criminali sono stati in guerra nella lotta per la supremazia nel business della droga in Messico. Un video scioccante e inquietante ora fa luce sui raccapriccianti modi in cui i cartelli della droga addestrano le loro reclute. I nuovi candidati dovrebbero persino essere costretti al cannibalismo. Come riporta “The Daily Beast”, un video mostra un uomo che mangia il cuore di un membro di una gang rivale. L’uomo inginocchiato sulla sua vittima legata appartiene al cartello di Jalisco. Con sede nell’omonima città messicana, il cartello di Jalisco è gestito da uno dei signori della droga più ricercati al mondo. Nemesio Oseguera è un ex poliziotto di 55 anni. È anche chiamato El Mencho, che significa qualcosa di simile a quello crudele. Le scene inquietanti sono state girate in pieno giorno utilizzando un telefono cellulare. Sullo sfondo si dovrebbe anche vedere come viene smembrato un altro corpo. Le persone uccise appartenevano al cartello nemico di Sinaloa. Joaquín Guzmán, noto anche come El Chapo, ha guidato per anni il cartello di Sinaloa. Il dott Robert J. Bunker, un analista che studia i cartelli messicani, dice che è questo il punto. L’esibizione pubblica di questi atti è intesa come una minaccia per il cartello rivale. Nei campi di addestramento degli aspiranti al cartello, praticare tali atrocità è un fatto quotidiano. L’antropologo olandese Teun Voeten descrive il comportamento sempre più violento tra le bande come una spirale di violenza. Secondo Voeten, non ci sono state decapitazioni in Messico fino al 2006. “Dopo i primi incidenti, anche altri gruppi criminali hanno iniziato a commettere decapitazioni, e ne è seguito un circolo vizioso di imitazione ed escalation di violenza estrema”, ha detto Teun, che era stato anche corrispondente di guerra in Messico. Un membro del cartello di Jalisco ha detto a The Daily Beast che la pratica di mangiare carne umana è diventata parte del curriculum dei campi di addestramento del cartello di Jalisco, o anche delle scuole del terrore. Avrebbero reclutato le persone e poi avrebbero iniziato a lavorare con loro. Insegnano loro tattiche di tortura senza sanguinare o far morire la vittima. Prima che le reclute imparino a far sparire un corpo, ci si aspetta che mangino le dita mozzate delle vittime, per esempio. Le dita sono poi seguite da altre parti del corpo, come gli organi dei morti. “Devi mangiare uno di questi pezzi davanti al capo. Devi farlo senza reagire o vomitare, o verrai colpito”, dice il membro. Anche uscire non è un’opzione. Come dice Mike Virgil, un ex ufficiale della DEA. “L’unica via d’uscita sono i piedi prima”, ha detto Virgil. Ciò significa che puoi lasciare l’organizzazione solo in una bara. L’obiettivo sono “macchine per uccidere senza emozioni”. Mike Virgil riferisce anche che le reclute a volte devono dormire accanto ai cadaveri per rafforzarli e trasformarli in “macchine per uccidere senza emozioni”. L’antropologo Vouten, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, descrive il cannibalismo come l’ultima dimostrazione di potere. Lo scopo è aggiungere un’ulteriore umiliazione alla precedente sconfitta in battaglia. “È una strategia calcolata per intimidire e sottomettere i nemici”, ha detto Vouten. Descrive la guerra apparentemente inarrestabile tra i cartelli della droga e la crescente brutalità come “una sorta di Olimpiadi di crudeltà e sadismo”.

