Piccolo squalo fantasma ultra raro avvistato in Nuova Zelanda

Scoperto a circa 1200 metri sott’acqua, il rarissimo avvistamento di questa creatura dall’aspetto perculistico ha entusiasmato gli scienziati

Si chiamano squali fantasma, ma sono anche conosciuti come “chimere”, proprio per l’estrema rarità degli avvistamenti. Gli studiosi del National Institute of Water and Atmospheric Research, hanno avvistato un piccolo appena nato al largo della costa orientale dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda, in una scoperta che ha deliziato gli esperti, così che le immagini hanno cominciato a fare il giro del mondo. Le caratteristiche di questo pesce, lontano parente degli squali, sono gli occhi ciechi, le pinne a forma di ali e un organo sessuale retrattile posto sulla fronte. Quello nel filmato oltre a essere il primo esemplare appena nato mai stato ripreso, è anche il primo cucciolo di squalo fantasma immortalato mentre si schiude normalmente da capsule di uova deposte sul fondo del mare. Queste immagini sono state raccolte a una profondità di circa 1200 metri su un’area del fondale oceanico nota come Chatham Rise. “Puoi dire che questo squalo fantasma è nato di recente perché ha la pancia piena di tuorlo d’uovo. È abbastanza sorprendente. La maggior parte degli squali fantasma video ripresi sono stati sempre esemplari adulti; i piccoli vengono segnalati raramente, quindi sappiamo molto poco su di loro”, ha detto il dottor Brit Finucci, responsabile dell’istituto. “Trovare questo squalo fantasma ci aiuterà a capire meglio la biologia e l’ecologia di questo misterioso gruppo di pesci di acque profonde”. Conosciuti anche come chimere, gli squali fantasma sono una creatura cartilaginea simile agli squali e alle razze. La specie che si nutre nelle profondità oceaniche si nutre di molluschi e vermi. Gli squali fantasma adulti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, possono variare da 60 cm a 2 metri di lunghezza e possono essere trovati in tutto il mondo. Sono anche conosciuti come pesce ratto, pesce fantasma e pesce coniglio.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”