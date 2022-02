Reggio Calabria, arrestato un 40enne per il reato di maltrattamenti in famiglia

Ieri, gli Agenti delle Volanti hanno arrestato un 40enne reggino responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia aggravato, commesso ai danni della moglie, alla presenza del figlio minore.

A seguito della segnalazione della donna che aveva richiesto aiuto all’utenza 113 in quanto colpita da una testata sferrata dal marito, non convivente, che si era allontanato dall’abitazione, gli Agenti hanno immediatamente attivato una ricerca dell’uomo in città grazie anche alla descrizione fornita dalla vittima.

Dopo pochi minuti l’uomo è stato rintracciato nei pressi della Villa Comunale ed accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Negli Uffici è stato trovato in possesso di metà dei propri occhiali da vista, mentre l’altra metà è stata rinvenuta a casa della moglie, ove l’uomo era entrato approfittando dell’ingenuità del figlio.

Alla luce degli eventi l’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa della convalida dell’arresto e delle ulteriori determinazioni in merito.

Alla donna, trasportata presso il Grande Ospedale Metropolitano, è stata diagnostica una frattura scomposta del setto nasale per la quale sarà sottoposta ad intervento sanitario nella giornata di domani.

Comunicato Stampa Questura di Reggio Calabria