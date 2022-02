Roma, incendio in un palazzo della Collatina. Vigili del Fuoco salvano gli inquilini cedendo loro l’ossigeno

Questa mattina, poco prima delle 09.00, un incendio è scoppiato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Collatina. Quattro Vigili del Fuoco sono entrati nel palazzo per soccorrere alcuni condomini rimasti intrappolati nelle loro abitazioni, impossibilitati a muoversi a causa del denso fumo.

I Vigili del Fuoco non hanno esitato un attimo e si sono tolti le maschere degli autorespiratori, i dispositivi di protezione che permettono una respirazione autonoma, e le hanno cedute ai condomini che non riuscivano più a respirare. Sono così riusciti ad accompagnarli fino in strada dove ad attenderli c’era il personale del 118. I quattro Vigili del Fuoco e un residente nel palazzo son stati portati in ospedale a causa del fumo inalato L’abitazione andata a fuoco è stata messa sotto sequestro. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con diverse squadre e numerosi mezzi: quattro APS (AutoPompa Serbatoio), un’autoscala, un’autobotte, il carro teli, il carro autoprotettori, il capo turno provinciale e il funzionario di guardia.

Sempre in mattinata alle 7.50 la squadra VVF di Tuscolano (3/A) con l’autoscala (AS1) e il carro autoprotettori, sono intervenuti in via M.Amari 48, per l’incendio di un appartamento ubicato al primo piano in una palazzo di quattro. Durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 66 anni. Sul posto presente anche il personale del 118 e i Carabinieri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77779