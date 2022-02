Spiagge. Meloni: Governo poteva evitare gare, non lo ha fatto, scelta politica

Italia poteva tirare fuori balneari da Bolkestein, stiamo ammazzando economia

(DIRE) Roma, 16 Febbraio 2022 – “Ritengo che l’Italia avesse le carte in regola per tirare fuori i balneari dalla Bolkestein e per non cedere sovranità”. Ciò detto “Portogallo, Spagna, Croazia hanno rinnovato per decenni le concessioni” balneari. Quindi, “dov’è la parità se noi andiamo a gara”. Si poteva evitare ma “il governo non lo ha voluto fare, è stata una scelta politica, stiamo ammazzando l’economia favorendo le grandi concentrazioni”. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, lo dice intervistata da Sky Tg24. (Ran/Dire) 09:59 16-02-22