Arabia Saudita. Annuncio per 28 posti, si candidano in 30mila

(DIRE) Roma, 17 Feb. – Erano 30 le posizioni femminili aperte per diventare macchinista sulla linea Mecca-Medina-Gedda, ma in 30mila hanno risposto all'annuncio. E' successo in Arabia Saudita, uno dei paesi con i più bassi tassi di occupazione delle donne a livello mondiale. Stando alla stampa internazionale, di recente il principe Prince Mohammed bin Salman ha aumentato le possibilità di accesso all'occupazione per le donne nell'ambito di un piano di riforme che punta a superare molte limitazioni per il genere femminile, che rendono il Regno wahabita tra i più conservativi. Il principe che si prepara a governare il paese ha ad esempio tolto il divieto per le donne di guidare e viaggiare senza essere accompagnate da un tutore uomo. I tassi di occupazione tuttavia restano bassi: gli ultimi dati della Banca mondiale fa sapere che solo il 20,1 per cento delle donne hanno un lavoro, sebbene neanche la crisi globale innescata dalla pandemia abbia frenato la crescita economica del Paese. Anche in tema di diritti, il regno saudita resta indietro, come avvertono molte organizzazioni per di diritti umani, e questo non riguarderebbe solo le donne.