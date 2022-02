Case fatte di popcorn: i ricercatori tedeschi hanno un’idea geniale per il risparmio energetico

L’aumento dei costi di riscaldamento e le emissioni di CO2 dannose per il clima fanno sì che il tema dell’isolamento degli edifici stia assumendo un ruolo sempre più importante. Un gruppo di lavoro dell’Università di Göttingen sta cercando da tempo di produrre pannelli isolanti da una materia prima piuttosto insolita ma ad alte prestazioni e sostenibile. Uno studio dell’Università Georg-August di Göttingen mostra che un gruppo di ricerca ha sviluppato metodi per produrre prodotti isolanti sostenibili da granuli di popcorn. L’università ha ora stipulato un contratto di licenza con il Gruppo Bachl per l’uso commerciale del processo sviluppato dal gruppo di lavoro e dei prodotti risultanti per il settore dell’isolamento degli edifici. I materiali isolanti convenzionali in lana minerale o plastica rivendicano ancora circa il 90 percento del mercato dell’isolamento degli edifici. Le plastiche a base di petrolio, in particolare, sono utilizzate per l’isolamento esterno. Per offrire un’alternativa sostenibile, il gruppo di lavoro “Chimica e ingegneria di processo dei materiali compositi” della Facoltà di scienze forestali ed ecologia forestale dell’Università di Gottinga ha sviluppato un processo innovativo che consente la produzione di pannelli isolanti da granuli di popcorn. Il processo si basa su molti anni di ricerca su materie prime sostenibili. Secondo lo studio dell’università, i granuli di popcorn hanno un eccellente isolamento termico e buone proprietà antincendio. A differenza dei tradizionali prodotti a base di petrolio, questa alternativa è a base biologica. “Con questo nuovo processo, che si basa sull’industria della plastica, è ora possibile produrre pannelli isolanti su scala industriale a costi contenuti”, spiega il capo del gruppo di lavoro, il Prof. Dr. Alireza Kharazipour. In particolare, nel campo dell’isolamento degli edifici, ciò garantisce che i materiali isolanti naturali non siano più solo prodotti di nicchia, continua lo scienziato. La lettera cita le proprietà idrorepellenti come ulteriori vantaggi dei granuli di popcorn, che prolungano sia la vita utile che i possibili usi dei prodotti. Ma non si parla solo di popcorn come di un buon materiale isolante; anche paglia, legno e argilla stanno attualmente vivendo una rinascita. La tendenza alla sostenibilità in casa, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei costi di riscaldamento e la riduzione delle emissioni di CO2, va avanti da anni. Mentre le case automobilistiche come Hyundai e Mitsubishi hanno equipaggiato i loro veicoli elettrici in modo tale da poterli utilizzare come power bank esterno per le tue quattro mura, Tesla fa un ulteriore passo avanti e offre anche tetti solari . Anche le pompe di calore stanno diventando un successone. Alla luce della crisi climatica e dei prezzi del petrolio in costante aumento, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, questa non è una sorpresa e probabilmente non cambierà a breve se lo sviluppo rimane lo stesso.

Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti