Covid. Bollettino: 57.890 i nuovi casi, 320 i decessi

(DIRE) Roma, 17 Feb. – Sono 57.890 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 59.749) e 320 i decessi (ieri 278) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 12.265.343 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 152.282. Le persone attualmente positive sono 1.480.113, in calo di 70.297 nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (6.375). A seguire la Lombardia (6.116), la Campania (6.059), il Veneto (5.880) e la Sicilia (5.286). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 538.131 (ieri 555.080). Il tasso di positività è al 10,75%, stabile rispetto a ieri. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1.037 in totale e 36 in meno di ieri, e di quelli ricoverati con sintomi (14.562) che sono 565 in meno di ieri. (Fde/ Dire) 18:32 17-02-22