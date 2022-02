La presidenza della Repubblica Turca, ha lanciato una campagna sui social per modificare il nome con cui la Turchia è conosciuta a livello internazionale, in inglese ‘Turkey, con il termine in lingua madre per definire il Paese, ovvero ‘Türkiye’. Il famoso quotidiano Milliyet, ha lanciato la campagna ‘#SayTürkiye’, essa rincorre un’altra iniziativa nominata #HelloTürkiye’, lanciata a Dicembre quando la decisione è stata annunciata dal Presidente Recep Tayyip Erdogan.

A.O