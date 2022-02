F1. Come la VAR nel calcio, nasce il Virtual Race Control Room

(DIRE) Roma, 17 Feb. – La Formula 1 come il calcio. Anche nel mondo dei motori arriva il VAR: per assistere il direttore di gara a prendere decisioni durante i Gran Premi sarà creata una ‘Virtual Race Control Room’ e sarà posizionata da remoto in uno degli Uffici della Federazione internazionale dell’Automobile, fuori da ogni circuito. In collegamento in tempo reale con il direttore di gara, la Virtual Race Control Room aiuterà ad applicare il regolamento sportivo utilizzando i più moderni strumenti tecnologici.

L’annuncio è arrivato dal presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem, che ha presentato ampi stralci del suo piano relativo ai processi decisionali in Formula 1 durante il meeting della Commissione F1 a Londra lo scorso 14 febbraio. “Traendo conclusioni dall’analisi dettagliata degli eventi dell’ultimo Gran Premio di F1 ad Abu Dhabi e dalla stagione 2021, ho proposto una profonda riforma dell’organizzazione dell’arbitraggio e della direzione di gara”, ha spiegato il numero uno Fia.

Le modifiche, ha aggiunto, sono state sostenute "all'unanimità" dal Ceo di F1, Stefano Domenicali, e dai direttori dei team. Le riforme, inoltre, sono state presentate in modo completo "ai membri del World Motor Sport Council, che hanno dato il loro pieno sostegno".