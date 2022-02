(DIRE) Roma, 17 Feb. – “Anche il premier Draghi ha detto che non servirà la fiducia per la riforma della giustizia. Quindi in parlamento ci siamo se si può fare bene e in tempi rapidi, altrimenti voteremo per i referendum. Per noi sono importanti i contenuti”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa sulla riforma della giustizia e sui referendum ritenuti ammissibili ieri dalla Consulta. (Sor/Dire) 12:33 17-02-22