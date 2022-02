Milleproroghe. Bernini (FI): Bene ritorno tetto contante a 2000 euro

(DIRE) Roma, 17 Feb. – “Forza Italia è sempre stata contraria all’abbassamento del tetto per l’uso del contante, ed è quindi positivo che il centrodestra abbia votato in modo unitario sul Milleproroghe per riportare a duemila euro la soglia minima. L’esperienza insegna infatti che le misure restrittive sul contante non hanno mai portato a un’effettiva riduzione dell’evasione fiscale, e il limite di mille euro arrivava inoltre nel momento peggiore per l’economia reale e per le attività produttive: con i consumi delle famiglie di nuovo in frenata a causa del varo bollette, la domanda interna va sostenuta, non disincentivata attraverso vincoli ideologici”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 17:59 17-02-22