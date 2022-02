R.D. Congo. Ex ribelli mediatori rapiti da milizie nell’Ituri

(DIRE) Roma, 17 Feb. – Sarebbero stati sequestrati dalla milizia nota come Codeco tre ex leader ribelli inviati come mediatori nella provincia orientale dell’Ituri dal governo della Repubblica democratica del Congo. A comunicarlo ai media è stato uno stesso comandante del gruppo armato, nato a partire da un ex organizzazione di coltivatori della comunità lendu.

Le tre persone rapite, Thomas Lubanga, Germain Katanga e Floribert Ndjabu, sono stati nominati a capo di un comitato di mediazione nel luglio 2020 dal presidente Felix Tshisekedi nonostante numerose polemiche della società civile. I primi due ex ribelli hanno infatti scontato diversi anni di carcere nei Paesi Bassi e in Congo dopo che la Corte penale internazionale de L’Aia li ha ritenuti colpevoli di crimini di guerra nell’ambito del conflitto tra i lendu e gli allevatori hema. Nelle ostilità, tra il 1999 e il 2007, hanno perso la vita oltre 50mila persone.

Anche Ndjabu è stato incarcerato per diversi anni dopo essere stato considerato responsabile della morte di almeno nove caschi blu delle Nazioni Unite, avvenuta nel 2005. Stando alle ricostruzioni fornite dai miliziani di Codeco alla stampa internazionale, nel corso di un momento di negoziazioni le forze armate congolesi avrebbero fatto fuoco, spingendo i ribelli a trarre in ostaggio i mediatori. Stando a quanto riporta il portale di notizie specializzato sul Congo AfrikArabia, i dirigenti ribelli avrebbero invece agito in risposta a “bombardamenti” effettuati dall’esercito di recente. Codeco è stato accusata di aver condotto a inizio mese un raid in un campo per sfollati in una zona dell’Ituri prossima al confine con l’Uganda nel quale sono morte decine di persone. (Bri/ Dire) 18:29 17-02-22