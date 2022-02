Scuola, Potenti (Lega): Ok del Governo a mio odg per Greenpass Base sui mezzi pubblici

“In questo momento in Italia gli studenti con più di 12 anni possono entrare in classe con un Green Pass base, ma per arrivarci con i mezzi pubblici sono costretti ad essere in possesso del Super Green Pass. Un’evidente contraddizione a cui ho chiesto al Governo di porre rimedio attraverso un mio ordine del giorno al Dl n.221 che è stato accolto con la condizione del Governo a valutare lo stato della curva pandemica. Ci sono oggi le condizioni sanitarie per dare una risposta immediata alle esigenze dei nostri ragazzi che sono in possesso di Green Pass Base. Attualmente il quadro complessivo della situazione epidemiologica è infatti in miglioramento in tutto il Paese, non è accettabile mantenere provvedimenti fortemente limitanti che vanno a svantaggio al diritto allo studio. Esprimo soddisfazione per l’approvazione del mio ordine del giorno, nella convinzione che – come dichiarato dal segretario Matteo Salvini – il Green Pass sia uno strumento che deve essere superato nell’ottica del ritorno alla normalità”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier.

Comunicato Stampa