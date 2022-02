Ucraina: bombardamenti multipli a Est

OSCE, l’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha registrato nelle prime ore della giornata bombardamenti multipli lungo la linea di contatto nell’Ucraina orientale. Il comunicato arriva da The Guardian, il quotidiano brittanico, che cita l’agenzia di stampa Reuters. I seperatisti appoggiati dalla capitale Russa, hanno puntato il dito contro l’Ucraina, affermando di avere aperto il fuoco quattro volte nelle ultime 24 ore. Il tutto è stato smentito da Kiev. L’esercito ucraino, ha reso noto che le forze separatiste appoggiate dalla Russia nell’Ucraina orientale hanno sparato colpi di mortaio contro un villaggio nella regione di Lugansk, colpendo un asilo. Secondo i militari, non ci sono stati feriti.

A.O