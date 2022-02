UE. Draghi: Obiettivo è ridurre debito africano

(DIRE) Roma, 17 Feb. – “C’è ancora molto da fare per superare la fase emergenziale e avviarne con convinzione una nuova, di riforme e investimenti strutturali. L’incontro di oggi segue il Summit sulle economie africane organizzato lo scorso maggio dal Presidente Macron, per cui lo ringrazio Dobbiamo attrarre capitali e indirizzarli verso progetti sostenibili. Per farlo, occorre procedere con la riduzione del debito, trovare strumenti per condividere i rischi con il settore privato, sviluppare i mercati obbligazionari per l’emissione di titoli sostenibili”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo discorso al Summit tra Unione europea e Unione africana. “Sul fronte del debito – osserva – abbiamo contribuito attivamente al lancio, nel novembre 2020, del Quadro comune per il trattamento del servizio del debito oltre la DSSI. Dobbiamo attuarlo a livello di paese, in modo da fornire soluzioni sostenibili per affrontare le sfide del debito in Africa e altrove. Le Banche Multilaterali di Sviluppo, e in particolare la Banca Mondiale, devono avere un ruolo sempre maggiore nel sostenere la transizione ecologica nei mercati emergenti e in via di sviluppo. Il loro impegno ad allineare le attività di finanziamento agli Obiettivi di Parigi è stato importante. Ora dobbiamo accelerare sulla creazione di nuove piattaforme pubblico-privato per catalizzare gli investimenti. Invitiamo inoltre la Banca Mondiale e le altre Banche Multilaterali di Sviluppo a collaborare attivamente con il Fondo Monetario a definire e attuare il “Resilience and Sustainable Trust”, termina Draghi. (Sor/Dire) 17:59 17-02-22