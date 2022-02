Una Legge per Liberi di Scegliere, l’On. Dalila Nesci ospite del. Progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere

Prosegue il Progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere afferma la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia -da Reggio Calabria a Monza Brianza Istituto Istruzione Superiore “Europa Unita ” venerdì 18 febbraio ore 11.00, con un un’unico obiettivo che unisce l’intero Paese il riscatto ed il recupero di tanti giovani che vivono in contesti familiari malavitosi ,la ‘Ndrangheta non ha confini è radicata in un tutto il territorio nazionale, una piovra ben organizzata in tutto il mondo dalla quale però se ne puo uscire. Gli studenti si confronteranno con il Presidente del Tribunale per i Minorenni Roberto Di Bella. Che ha dato vita a Liberi di Scegliere un percorso importante che scuote le coscienze di tanti giovani , tra questi mi piace ricordare un giovane che abbiamo incontrato in uno dei nostri incontri nelle scuole Andrea Bernardinello della V liceo Linguistico-giuridico dell’istituto europeo Leopardi che voglio ricordare per far comprendere il valore del percorso scolastico nelle scuole, subito dopo l’incontro a scuola ha sentito l esigenza di scrivere una lettera bellissima al Giudice Di Bella- che riportiamo di seguito

Buonasera Giudice,

Sono Andrea Bernardinello ed oggi ho assistito con grande piacere a questa conferenza che, mi sento di dire, ha unito il nostro paese da nord a sud.

Con la presente ci tenevo dunque solamente a ringraziarLa per il suo intervento il quale non solo mi ha dato la possibilità di conoscere nuovi aspetti di cui non ero a conoscenza per quanto concerne la criminalità organizzata ma ha saputo anche dare consapevolezza a me ed ai miei compagni circa un fenomeno che purtroppo viene considerato lontano da noi pur essendo così vicino.

Sono stato molto contento ed onorato di essere stato uno dei ragazzi intervenuti direttamente per sottoporLe le nostre domande a cui ha risposto in modo davvero molto esaustivo e che ha concluso nel migliore dei modi una giornata memorabile. Appuntamento Dunque Venerdì 18 febbraio ore 11.00 con l’istituto Istruzione Superiore Europa Unita.

Il Progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere ricorda Siviglia- è partito da Reggio Calabria nel 2019 anche con un concorso nazionale promosso dalla stessa associazione che prevede borse di studio e borse lavoro intitolate a vittime Innocenti delle mafie per gli studenti che avranno realizzato I migliori cortometraggi ed elaborati inerenti il percorso Liberi di Scegliere. Tantissime scuole grazie al nostro progetto hanno adottato il libro Liberi di Scegliere che oggi insieme all’omonimo film sono diventati strumenti di educazione alla legalità. Oggi serve una legge per dare maggiore efficacia ad un percorso che ha rivoluzionato la giustizia minorile, il Sottosegretario di stato per il sud e la coesione territoriale On.Dalila Nesci. è promotrice di una importante proposta di legge per “Liberi di Scegliere “, volta a rafforzare la tutela dei minori oggetto di violenze e maltrattamenti nelle famiglie di mafia, noi afferma la Presidente Bruna Siviglia sosteniamo fortemente questa proposta di legge che ci auguriamo possa concretizzarsi in tempi brevi

Saluti del Dirigente Scolastico prof Roberto Crippa

Prof.ssa Ilaria Tagliabue docente di Diritto-Economia.

Intrioduce la Presidente nazionale Biesse Bruna Siviglia

Interviene il Sottosegretario di Stato pet il Sud e la coesione territoriale On. Dalila Nesci.

Conclude il Giudice Roberto Di Bella Presidente del Tribunale per I Minorenni di Catania.