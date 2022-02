Vaccino. Anche in Inghilterra via libera per bambini 5-11 anni

(DIRE) Roma, 17 Feb. – Semaforo verde in Inghilterra alla vaccinazione anti Covid-19 anche per i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Lo ha annunciato il governo di Londra, su raccomandazione del Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione (Jcvi), dopo una valutazione di rischi e benefici. La scelta dell’esecutivo britannico giunge a pochi giorni di distanza dall’analoga decisione presa in Scozia e Galles, mentre secondo il Guardian anche l’Irlanda del Nord sarebbe in procinto di dare la propria autorizzazione. L’avvio della vaccinazione nella fascia d’età 5-11 anni è già in vigore negli Stati Uniti, nell’Unione europea, in Israele e in altri paesi, Italia compresa. (Fde/ Dire) 11:22 17-02-22