Covid. Costa: Su mascherine al chiuso stiamo riflettendo

(DIRE) Roma, 18 Feb. – “E’ un tema sul quale stiamo ragionando e riflettendo, abbiamo dato un primo segnale con l’eliminazione delle mascherine all’aperto e certamente nelle prossime settimane valuteremo la questione delle mascherine al chiuso anche qui facendo delle valutazioni tra quelli che sono i luoghi più affollati rispetto a quelli dove c’è una minore concentrazione di persone. Dobbiamo però affrontare tutto con gradualità ma dovremo comunque terminare la campagna di vaccinazione per tutti coloro che non hanno ricevuto la terza dose, questo è l’obiettivo che dobbiamo raggiungere per non vanificare tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni”. Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a 24 Mattino su Radio 24. (Vid/ Dire) 11:45 18-02-22