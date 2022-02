Covid. Rezza: Migliora situazione epidemiologica, giù incidenza e RT

(DIRE) Roma, 18 Feb. – “Continua a diminuire l’incidenza dei casi Covid-19 nel nostro Paese e si assesta a 672 casi per 100 mila abitanti, sempre piuttosto elevata ma in miglioramento. Così come diminuisce anche l’Rt, che scende a 0,77, un valore ben al di sotto dell’unità. Il tasso di occupazione dei posti in area medica e in intensiva è, rispettivamente, al 22,2% e al 10,4% e c’è una tendenza graduale ma costante alla decongestione delle strutture ospedaliere. La situazione epidemiologica è in deciso miglioramento ma i numeri restano elevati, dobbiamo mantenere comportamenti di prudenza: indossare la mascherina al chiuso ma anche all’aperto in presenza di assembramenti, e completare il ciclo vaccinale”. Lo afferma Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, commentando i dati settimanali della Cabina di regia sul monitoraggio della situazione legata al Covid-19. (Org/ Dire) 18:33 18-02-22