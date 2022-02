Genova. Cerca di scassinare un’edicola. Arrestato

La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto un uomo di 54 anni per il reato di tentato furto aggravato. L’uomo è stato visto da un cittadino, che ha poi chiamato la Polizia, mentre cercava di aprire con una spranga la saracinesca dell’esercizio commerciale di Corso Ugo Bassi. Gli agenti del Commissariato chè, intervenuti rapidamente, hanno bloccato il ladro che nel frattempo non era riuscito ad aprire la serranda. Il 54enne, senza fissa dimora e con precedenti di Polizia, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.

