(DIRE) Roma, 18 Feb. – Arrivano 400 milioni alle regioni per le spese dovute al Covid e pagare le bollette negli ospedali. Per i comuni dovrebbero esserci circa 300 milioni. E’ quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi. Confermato il fondo per l’automotive che sarà di 800 milioni il primo anno e poi di un miliardo a seguire. (Lum/ Dire) 12:32 18-02-22