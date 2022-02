Green Pass. Rimozione all’aperto, Costa: stiamo ragionando

“Con fine fase emergenza inizierà allentamento misure restrittive”

(DIRE) Roma, 18 Febbraio – Sull’ipotesi di rimozione del green pass per attività all’aperto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha risposto così in diretta a 24 Mattino su Radio 24: “E’ un’ipotesi alla quale stiamo ragionando, da parecchi giorni i dati sulla pandemia e sulle ospedalizzazioni sono positivi, è chiaro che andremo in quella direzione e con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova con un allentamento delle misure restrittive. Con la gradualità con le quali le abbiamo introdotte, ci avvieremo ad un’eliminazione delle misure restrittive”, ha detto. (Comunicati/Dire) 11:51 18-02-22 (foto di repertorio)