Turchia: 13 sospetti membri dell’ISIS, arrestati

Tredici persone di nazionalità straniera, sono sospettate di far parte dell’Isis, organizzazione islamica di stampo jihadista,arrestate a Istanbul. La notizia è stata riportata dall’agenzia Anadolu un’agenzia di stampa di proprietà del governo della Turchia, comunicando di un’operazione scattata all’alba in 10 distretti della città sul Bosforo. L’agenzia non rivela la nazionalità degli arrestati. Le squadre dell’antiterrorismo hanno trovato in 15 diversi siti materiale digitale e cartaceo che proverebbe l’appartenenza degli arrestati al sedicente Stato islamico. Secondo l’inchiesta tutti avrebbero passato dei periodi in zone dove l’Isis ha combattuto negli anni scorsi.

A.O