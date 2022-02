Vaccino. Africa, OMS annuncia: 6 paesi produrranno preparati a MRNA

(DIRE) Roma, 18 Feb. – Sei Paesi dell’Africa – Senegal, Sudafrica, Tunisia, Nigeria, Kenya ed Egitto – riceveranno la tecnologia necessaria per produrre in loco i vaccini contro il Covid-19 a mRna nell’ambito di un’iniziativa per il trasferimento del know-how per sviluppare gli immunizzanti promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ad annunciarlo è stato oggi il direttore generale dell’organismo delle Nazioni Unite, Tedros Ghebreyesus, durante un evento organizzato nell’ambito del summit tra Unione Europea e Unione Africana cominciato ieri a Bruxelles. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio d’Europa Charles Michel, il capo dello Stato sudafricano Cyril Ramaphosa e il presidente della Francia Emmanuel Macron, che è anche presidente di turno dell’Ue. Stando a quanto riferisce l’Oms sul suo sito l’iniziativa è stata resa possibile dallo hub di trasferimento tecnologico per i preparati a mRna istituito dall’organismo lo scorso giugno. A gestire la produzione del prodotto nel continete sarà un consorzio sudafricano composto da Afrigen Biologics, il South African Medical Research Council (Samrc) e la società farmacuetica Biovac. La tencologia a mRna è stata quella impiegata per produrre i vaccini da Moderna e da Pfizer e Biontech. L’ente dell’Onu ha poi annunciato che i prossimi passi previsti saranno “lavorare insieme ai partner con i Paesi beneficiari per sviluppare una tabella di marcia e mettere in atto la formazione e il supporto necessari in modo che questi possano iniziare a produrre vaccini il prima possibile”. Secondo Ramaphosa il trasferimento di tecnologia è un segno di “riconoscimento reciproco di ciò che tutti possiamo portare alla causa” oltre a costituire un “investimento nelle nostre economie e nelle infrastrutture e, in molti modi, anche una restituzione al continente”. Il presidente di turno dell’Unione Africana, Macky Sall, ha sottolineato che l’obiettivo a lungo termine è quello di “produrre in Africa il 60% dei vaccini che verranno somministrati nel continente”. (Bri/ Dire) 12:31 18-02-22