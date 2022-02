Assicurazioni online: come sottoscrivere la polizza direttamente dallo smartphone

Affermare che la più grande rivoluzione tecnologica degli ultimi 30 anni è stata la madre di tutti le reti, cioè Internet , è qualcosa di difficilmente confutabile. La possibilità di interconnettere reti locali, singoli personal computer in una grande rete neurale ha aperto infinite possibilità nell’ambito delle sviluppo del software e della comunicazione. Posso scrivere i miei articoli, ad esempio, senza neppure scaricare un programma di videoscrittura editando il testo direttamente online grazie a piattaforme gratuite come google docs o office live, scaricare il documento nel mio personal computer oppure condividerlo online per eventuali revisioni e pubblicazioni.

Anche il mondo delle assicurazioni ha beneficiato profondamente della rivoluzione tecnologica di Internet e del World Wide Web; è soprattutto il comparto RCA ad averne tratto i maggiori vantaggi. ConTe.it, leader delle assicurazioni online del gruppo Admiral, permette di attivare la propria polizza RCA con pochi e semplici passaggi, risparmiando contestualmente sui costi. Il servizio alla clientela è garantito da 7.000 dipendenti di cui 600 operativi in Italia e disponibili H24, 365 giorni all’anno, per sinistri o soccorso.

L’attivazione di una polizza RCA online è divenuta ancora più semplice con la diffusione dei dispositivi mobili. Molte compagnie assicurative si sono dotate di App proprietarie oppure hanno ottimizzato il loro portale di riferimento anche per i dispositivi mobili, rendendo l’esperienza della sottoscrizione di una polizza online rapida e intuitiva. Così come da desktop anche da smartphone è sufficiente inserire la propria targa e data di nascita per ottenere un preventivo da trasformare successivamente in un contratto. Normalmente è presente anche un assistente virtuale che sfruttando la tecnologia dell’intelligenza artificiale è in grado fornire risposte a richieste di informazioni. Inoltre, sempre con l’uso dello smartphone si può accedere alla propria area riservata per scaricare la polizza, prendere visione della scadenza o attivare eventuali garanzie accessorie.

Le app proprietarie delle singole compagnie assicurative possono essere scaricate dai portali di riferimento o dalle repositories in base al sistema operativo del dispositivo mobile. Allo stato attuale i sistemi operativi più diffusi per dispositivi mobili sono IOS, che fa riferimento al mondo Apple, Android che equipaggia la grande maggioranza dei dispositivi non Apple. Con lo smartphone, infine, è possibile mostrare il documento assicurativo in caso di controlli delle forze dell’ordine. Tuttavia, anche se non obbligatorio, è bene tenere a portata anche una copia cartacea all’interno dell’auto.