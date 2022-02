Carceri. 1 mln l’anno e nuove linee guida DAP per supporto psicologico a Polizia Penitenziaria

(DIRE) Roma, 19 Feb. – Nuove linee guida per le azioni di supporto psicologico rivolto al Corpo della Polizia Penitenziaria sono state diffuse dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, guidata da Massimo Parisi. Viene previsto un fondo di 1 milione di euro per il 2022, finanziabile ogni anno, per consentire un’azione strutturata e permanente in favore del personale.

Il DAP, di concerto con l’Ordine Nazionale degli Psicologi con cui ha instaurato una proficua collaborazione, ha investito i singoli Provveditorati dell’elaborazione dei progetti di intervento, che saranno fondati su un’attenta analisi dei bisogni dell’intero Corpo.

Su questi progetti, il Ministero della Giustizia svolgerà puntuale attività di monitoraggio, al fine di intensificare al meglio il sostegno alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria, chiamati a svolgere un delicato e complesso compito. (Vid/ Dire) 12:58 19-02-22