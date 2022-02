Covid. In Sicilia 5.504 nuovi casi, scendono ancora i ricoverati

(DIRE) Palermo, 19 Feb. – Sono 5.504 i nuovi casi Covid scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 37.623 tamponi processati. In base a questi dati, contenuti nel bollettino giornaliero del ministero della Salute, l’indice di positività scende al 14,6% (ieri era al 15,8%). La Sicilia è la seconda tra le regioni italiane per incremento di contaguati, dopo il Lazio (5.583). Continua a diminuire il numero dei ricoverati negli ospedali dell’isola: ad oggi sono 1.288, nove in meno rispetto a ieri. Dei 36 decessi segnalati oggi, 13 sono avvenuti nelle ultime 24 ore. Le guarigioni sono state 7.257. Il numero complessivo degli attuali positivi continua a scendere: ad oggi sono 248.459, 1.637 in meno rispetto a 24 ore fa. (Sac/ Dire) 18:53 19-02-22