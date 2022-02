ENIT, attacco informatico: ripristinati rete e servizi

Nessun danno in atto, recupero integrale dell’archivio

Attacco informatico ad Enit, in soli 3 giorni ripristinati rete e servizi. E’ stato tempestivo l’intervento dell’Agenzia Nazionale del Turismo colpita nella serata dell’8 Febbraio a partire dalle ore 21 da un black out ai server che ha bloccato anche il sito istituzionale. L’ente, grazie anche al supporto dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale CSIRT Italia, è riuscita ad arginare immediatamente ogni tipo di danno, mettendo in sicurezza dati e archivio.

L’episodio è stato denunciato al Garante per la protezione dei dati personali e, nel frattempo, è stata attivata una task force informatica specializzata per respingere l’attacco hacker e ripristinare tutti i servizi erogati dalla rete.

Recuperato gran parte dell’archivio e si sta continuando a lavorare con la società di conduzione dei sistemi per il recupero integrale dei dati.

c.s.