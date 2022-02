Gioiosa Beer Village 2022: dopo due anni di stop, il 2022 vedrà il ritorno del Festival della Birra a Gioiosa Ionica

L’estate 2022 potrebbe finalmente far ripartire la macchina organizzativa del GIOIOSA BEER VILLAGE, l’imponente manifestazione dedicata principalmente alla birra e al suo abbinamento con il cibo di strada. Un evento che si svolge nel centro storico di Gioiosa Ionica e che, nell’ultima edizione 2019, ha visto la presenza di oltre 20 mila persone nei tre giorni di svolgimento. Un successo che ha attirato visitatori ed appassionati di birra da tutta la Regione, in una splendida atmosfera rallegrata anche dalla musica e dagli spettacoli di artisti nazionali. Dopo due anni di stop per l’emergenza covid-19, finalmente si inizia a pianificare la prossima edizione.

“Stiamo già lavorando alla programmazione per l’estate 2022, partendo dal rinnovare le importanti e fondamentali collaborazioni con il Comune e la Pro Loco di Gioiosa Ionica, attori fondamentali per lo svolgimento della manifestazione. Come sempre l’evento si svolgerà nella prima metà di agosto”. Queste le parole di Francesco Meduri, imprenditore del settore e uno degli organizzatori dell’evento.

“Vorremmo – prosegue Meduri – un’edizione in cui valorizzare anche i prodotti del territorio e la loro trasformazione in cibo di strada. Ci sono tante prelibatezze locali che possono essere protagoniste dello street food e che cercheremo di presentare nella prossima edizione. Lavoriamo per garantire ancora gli oltre 1000 posti a sedere e un programma ancora più importante per gli ospiti. Abbiamo già ricevuto richieste di partecipazione e di partnership che speriamo possano arricchire il Gioiosa Beer Village e che ci aiutino anche a crescere. L’obiettivo è diventare l’evento di settore principale di tutto il Sud Italia”.

Comunicato Stampa