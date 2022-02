Perché è importante frequentare bar e pub per lo scambio linguistico

Esistono ambienti che favoriscono sicuramente le relazioni interpersonali e questo è valido sia per chi vuole conoscere persone che parlano la propria lingua, sia per chi vuole conoscere persone di un’altra nazionalità per esercitare le proprie conoscenze di lingua straniera.

Come in ogni angolo del mondo, sono tantissimi i bar e pub a Reggio Calabria che possono aiutare in questa missione, i motivi per approcciare una lingua straniera nel tempo libero o durante la movida notturna sono diversi, ognuno offre un determinato vantaggio: scopriamo quali sono questi benefici nei prossimi paragrafi.

Interfacciarsi con i madrelingua per ascoltare una lingua straniera

Seguire le lezioni di inglese online è fondamentale per sviluppare la conoscenza della lingua, ma è altrettanto importante fare pratica e interfacciarsi con i madrelingua, questo per diverse ragioni, innanzitutto l’ascolto. Un madrelingua parlerà più veloce rispetto a un docente a lezione, conoscerà lo slang, modi di dire e parole particolari del proprio dialetto, ascoltare è un esercizio utilissimo per migliorare le proprie competenze linguistiche e il bar, il pub o qualsiasi altro locale, rappresentano l’ambiente adatto per aprirsi all’altro.

Fare pratica con la lingua straniera

Non solo durante gli aperitivi ma soprattutto durante le ore serali, si ricerca lo svago e il divertimento, per questo pub e bar rappresentano il terreno ideale per lo scambio linguistico. In molti locali si tengono feste Erasmus e incontri con ragazzi stranieri, un appuntamento perfetto non solo per migliorare l’inglese, ma anche fare pratica con le altre lingue straniere. Se si calcola che una serata di svago può durare dalle due alle quattro ore o più, ci si rende subito conto della validità pratica di questo esercizio di interazione in lingua straniera: una sera vale come il tempo impiegato per tutta la settimana a seguire le lezioni online.

Bar e pub sono ambienti rilassanti e stimolano la conversazione

Sono diversi gli articoli usciti negli ultimi mesi che parlano di studi e ricerche che dimostrano come bere e stare in compagnia aiuti ad apprendere la lingua straniera . Certo, è fondamentale non esagerare altrimenti si rischia solo di stare male, il punto centrale della questione è che quando si è più rilassati si riesce meglio a parlare una lingua straniera, anche senza necessariamente bere alcolici: proprio perché pub e bar aumentano il relax delle persone, lo stimolo per le conversazioni è molto alto.

Conoscere nuovi amici e amiche

Questo è un po’ il senso di tutte le attività di svago, che racchiude anche il segreto per migliorare la conoscenza e la pratica di una lingua straniera. Conoscere nuove persone è sicuramente uno stimolo alto e le barriere linguistiche si abbassano notevolmente nei pub e i bar. Seguendo questo metodo è possibile unire l’utile al dilettevole, fare pratica, migliorare le proprie competenze linguistiche e conoscere tantissimi nuovi amici e amiche.