Torino. USIC Carabinieri dopo scontri: siamo bersagli umani, basta

(DIRE) Roma, 19 Feb. – “Ancora scontri durante le manifestazioni di piazza e esponenti delle forze dell’ordine feriti. Ieri a Torino, per l’ennesima volta, i Carabinieri impegnati nei servizi di ordine pubblico hanno pagato il prezzo di una violenza ingiustificata. La libertà di manifestare il proprio dissenso è legittima e inviolabile, ma non può mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e trasformare gli agenti in bersagli umani.

Sei Carabinieri e un funzionario di polizia, a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, sono stati vittime di una violenza ingiustificata e a volte non abbastanza stigmatizzata. Basta! Siamo stanchi di subire, come siamo stanchi di essere accusati”. Così, in una nota, Davide Satta, segretario generale aggiunto dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC). (Zap/ Dire) 09:54 19-02-22