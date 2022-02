Covid. Da ieri 42.081 positivi e 141 vittime, tasso positività all’11,3%

(DIRE) Roma, 20 Febbraio – Nelle ultime 24 ore sono 42.081 i nuovi casi di coronavirus in Italia. In calo rispetto a ieri (50.534). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 372.776. 141 i decessi. Il tasso di positività è all’11,3%, in crescita rispetto al 10,2% di ieri. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Sono 934 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.284. (Pol/ Dire) 19:02 20-02-22