Incendio nave: trovato vivo a poppa uno dei dispersi

10.00 – E’ stato ritrovato uno dei dispersi dopo il rogo scoppiato sulla nave traghetto del Gruppo Grimaldi nelle acque greche. Il passeggero superstite, che ha preso contatto con i soccorritori, è stato avvistato a poppa dell’Euroferry Olympia, in base a quanto fa sapere la Guardia Costiera ellenica. Si cercano ancora altri 11 dispersi che sarebbero tra gli imbarcati. Tra le autorità c’è anche preoccupazione per il rischio dello sversamento in mare di 800 metri cubi di carburante e di circa altre 23 tonnellate di merci varie che erano a bordo del traghetto. (foto di repertorio)

