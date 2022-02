Migranti. Completato sbarco dalla Ocean Viking a Pozzallo

(DIRE) Palermo, 20 Feb. – Completato lo sbarco dei migranti che erano rimasti a bordo della Ocean Viking, approdata ieri a Pozzallo. La nave di Sos Mediterranee era giunta nella cittadina ragusana nella mattinata di sabato, dopo avere avuto il bis l’obera dalle autorità italiane: nella stessa giornata sono sbarcati in 46, mentre gli altri 201 hanno toccato terra oggi dopo un’altra notte trascorsa a bordo. Concluso anche lo sbarco dei migranti giunti a Pozzallo a bordo di un barcone intercettato al largo dell’Isola delle correnti, nel Siracusano. I minori non accompagnati sono stati ospitati in parte nell’hotspot di Pozzallo e i rimanenti presso una struttura di contrada Cifali, a Ragusa. Dei 338 migranti, 35 sono risultati positivi al Covid e imbarcati nella nave quarantena Azzurra già partita da Pozzallo. Il sindaco della cittadina ragusana, Roberto Ammatuna, intanto risponde alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Spiace che un leader politico nazionale come Meloni, in un suo post faccia trasparire l’idea che i 35 migranti positivi si trovano liberamente a Pozzallo – dice -. Così non è. In questa città, come sempre, si fa accoglienza e lo si fa con grande umanità e con grande professionalità con le forze dell’ordine, le autorità sanitarie, le associazioni umanitarie e la prefettura di Ragusa”. (Sac/ Dire) 21:57 20-02-22