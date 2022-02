Sicurezza. Milano, Fontana: servono azioni concrete e più divise in strada

(DIRE) Roma, 20 Feb. – “L’ho detto qualche giorno fa e lo ribadisco oggi: per fronteggiare situazioni sempre più gravi, come quelle ripetutesi anche la notte scorsa a Milano, bisogna partire da azioni immediate e concrete. Servono più ‘divise’ sul territorio, siano esse militari dell’Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato o Polizia Locale.

Le forze dell’ordine ‘infastidiscono’ solo i delinquenti e la loro presenza è utile anche e soprattutto in ottica di prevenzione. Poi, è chiaro, che il tema andrà approfondito e valutato, in tutti i suoi aspetti più generali”. Così su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. L’appello del governatore arriva a due settimane dall’annuncio della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Il Viminale aveva garantito l’arrivo nel giro di pochi mesi di 255 uomini in più a Milano per la sicurezza. (Sor/ Dire) 16:40 20-02-22